Συνελήφθη παραγωγός ταινιών πορνό για σωματεμπορία, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών

Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί 5 περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών - θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το πρωί της Τετάρτης, σε περιοχή της Αθήνας 42χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων κατ' εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 42χρονος συνελήφθη στo πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Πώς δρούσε ο 42χρονος

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Έχουν διακριβωθεί μέχρι τώρα 5 περιπτώσεις

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί 5 περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

