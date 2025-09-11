Έκλεψαν χιλιάδες ευρώ από ιατρείο δερματολόγου - Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί στη Ρόδο

Μία καλά οργανωμένη υπόθεση κλοπών με θύμα έναν δερματολόγο στη Ρόδο αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Δύο Ιταλοί, ένας άνδρας 67 ετών και μία γυναίκα 62 ετών, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω χθες, τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν χρήματα από το ιατρείο του γιατρού, όπως είχαν κάνει και τους τρεις προηγούμενους μήνες.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, το ζευγάρι των Ιταλών εμφανίστηκε στη Ρόδο τον Μάρτιο του 2025, προσποιούμενοι τους πελάτες που επισκέπτονταν τον δερματολόγο για λόγους υγείας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τους, εκμεταλλευόμενοι την απασχόληση του ιατρού κατά την εξέταση, φρόντιζαν να αφαιρούν μεγάλα χρηματικά ποσά που ο γιατρός διατηρούσε σε συγκεκριμένο σημείο του ιατρείου.

Τον Μάρτιο αφαίρεσαν 15.000 ευρώ, τον Απρίλιο 20.000 ευρώ, ενώ τον Μάιο το ποσό ανήλθε στις 25.000 ευρώ. Η μεθοδικότητα και η συνέπεια στη δράση τους έδειχνε πως επρόκειτο για προσεκτικά οργανωμένη κίνηση.

Ο δερματολόγος, αντιλαμβανόμενος το μοτίβο των κλοπών, ενημέρωσε εγκαίρως τις αρχές. Σε συνεργασία με την αστυνομία, αποφασίστηκε η χρήση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε 3.200 ευρώ στο σημείο όπου συνήθιζε να αφήνει τα χρήματά του. Παράλληλα, είχε τοποθετηθεί και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για να καταγραφούν οι κινήσεις των υπόπτων.

Χθες, το ζευγάρι επέστρεψε στο ιατρείο και ακολούθησε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Όταν ο γιατρός απασχολήθηκε με την εξέταση, οι Ιταλοί άρπαξαν τα χρήματα και βγήκαν από τον χώρο. Τους περίμεναν όμως αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω έχοντας στην κατοχή τους τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Οι δύο Ιταλοί οδηγήθηκαν στα γραφεία της αστυνομίας για περαιτέρω ανάκριση, ενώ ερευνάται αν έχουν διαπράξει παρόμοιες πράξεις και σε άλλα νησιά ή περιοχές της Ελλάδας. Οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για επαγγελματίες που γνώριζαν καλά πώς να εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των ιατρών ή άλλων επαγγελματιών.

