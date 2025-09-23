Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς του 50χρονου με τη σύζυγό του και ο πνιγμός της 59χρονης

Η 59χρονη πάλεψε για τη ζωή της, όπως έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση 

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ο καυγάς του 50χρονου με τη σύζυγό του και ο πνιγμός της 59χρονης

Η 59χρονη Δέσποινα δολοφονήθηκε από τον αδελφό της λίγες ώρες αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 59χρονης από τον 50χρονο αδερφό της στη Θεσσαλονίκη.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 59χρονη έδειξε ότι η γυναίκα είχε ασφυκτικό θάνατο. Μάλιστα, η 59χρονη φαίνεται να πάλεψε για τη ζωή της.

Πάντως, ο 50χρονος φέρεται να είπε στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του, τού τηλεφώνησε και όταν του είπε πως θα διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδερφής του, που είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, τσακώθηκαν. Η σύζυγός του, μάλιστα, του είπε να μαζέψει τα πράγματά του από το σπίτι τους και να μείνει μόνιμα στο σπίτι της αδερφής του.

Η 59χρονη που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον σύζυγό της

Το περιστατικό αυτό τον τάραξε. Έτσι, όταν έφτασε στο σπίτι της αδερφής του, που είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, του μίλησε έντονα γιατί πάτησε με τις κάλτσες του εκεί που άφησε τα παπούτσια του.

Η αδερφή του μάλιστα του μίλησε σε έντονο ύφος για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. O 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο οποίο αναφερόταν στην αδελφή του και ζητούσε από τους υπόλοιπους ενοίκους να της φέρονται με κατανόηση, λόγω της ευάλωτης κατάστασής της.

