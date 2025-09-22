Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα», είπε ο 50χρονος

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη, με τον 50χρονο καθ' ομολογίαν δράστη να έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος συλληφθείς φέρεται να ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ότι «Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα». Υποστήριξε πως η ψυχική φόρτιση αλλά οι αλλεπάλληλοι καβγάδες που είχε με την 59χρονη αδελφή του ήταν η βασική αιτία που τον ώθησαν να της αφαιρέσει τη ζωή. Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος κατηγορείται πως έπνιξε με μία σακούλα την αδελφή του.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφωνική κλήση από τη σύζυγο μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντας μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε» είπε αρχικά στους αστυνομικούς ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Συνεχίζοντας την αφήγηση του στους άνδρες της ΕΛ. ΑΣ που του πήραν κατάθεση, ο 50χρονος μίλησε για τη στιγμή όπου έφτασε με την αδελφή του στο διαμέρισμα όπου διέπραξε το έγκλημα του.

«Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου» είπε ο 50χρονος και συνεχίζοντας πρόσθεσε:

«Στη συνέχεια, μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγο μου ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου».

Σύμφωνα τώρα με την νεκροψία – νεκροτομή ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός, ενώ η γυναίκα πάλεψε με τον αδελφό της προκειμένου να γλιστρήσει από τα χέρια του. Μάλιστα, στον χώρο βρέθηκαν σημάδια πάλης κι αντίστασης, ενώ η γυναίκα ήταν σε ακόμα πιο ευάλωτη θέση καθώς μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο.

