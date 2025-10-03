Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά - Στον εισαγγελέα δύο δράστες σε Άγιο Παντελεήμονα και Αχαρνές
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Άγιο Παντελεήμονα και Αχαρνές
Δύο συλλήψεις πραγματοποίησε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Αχαρνές και Άγιο Παντελεήμονα.
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί εντόπισαν 37χρονο αλλοδαπό στον Άγιο Παντελεήμονα. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 107 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια.
Την επόμενη ημέρα, το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις Αχαρνές έναν 66χρονο Έλληνα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 122 γραμμάρια ηρωίνης.
Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
