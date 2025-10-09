Ζάκυνθος: Συνελήφθη 37χρονος για τα άγρια επεισόδια στον Λαγανά τον περασμένο Αύγουστο

Ένας 37χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Ζακύνθου.

Αναλυτικότερα, ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και από κοινού απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πρόκειται για τον τρίτο ύποπτο που συλλαμβάνεται σχετικά με μια σοβαρή σύγκρουση που σημειώθηκε τον Αύγουστο μεταξύ ομοεθνών του στο νησί. Στο περιστατικό συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα και χρησιμοποιήθηκαν ρόπαλα. Ο πρώτος ύποπτος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δεύτερος προ ημερών.

Η συμπλοκή φαίνεται να είχε αφετηρία προσωπικές διαφορές, αλλά ο Εισαγγελέας αναβάθμισε τις κατηγορίες σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Διαβάστε επίσης