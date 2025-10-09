Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - Πώς δρούσε

Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας

Newsbomb

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - Πώς δρούσε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, κυρίως υπηκόων Νεπάλ, με σκοπό την οικονομική και εργασιακή τους εκμετάλλευση σε αγροτικές καλλιέργειες της ελληνικής επικράτειας.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία και Λάρισα στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και Λάρισας, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου και Θήβας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, καθώς και Ειδικών Ομάδων και συνεργείων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών των τοπικών Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης, υπήκοοι Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ένα από τους αρχηγούς της, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 10 άτομα (από τα οποία 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ αυτών και έγκλειστος σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης.

kikloma1.jpg

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων - εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Συνολικά, από την έρευνα της Αστυνομίας διακριβώθηκαν 25 περιπτώσεις εμπορίας αλλοδαπών ανδρών, υπηκόων Νεπάλ, οι οποίοι διαβιούσαν σε ανθυγιεινές και εξευτελιστικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνθήκες.

Στα θύματα παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη ΜΚΟ Α-21.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προσήχθησαν στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα 194 άτομα, από τα οποία 100 συνελήφθησαν διότι δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα.

kikloma2.jpg

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συγκροτήθηκαν και εντάχθηκαν σε αυτή, έχοντας επιχειρησιακά δομημένη και διαρκή δράση, με κύριες δραστηριότητες τη στρατολόγηση αλλοδαπών, κυρίως υπηκόων Νεπάλ, χρησιμοποιώντας -κατά περίπτωση- εξαναγκαστικά και απατηλά μέσα, τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου τους στην ελληνική επικράτεια, καθώς και την παραλαβή, εγκατάσταση και μεταφορά τους σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος μέσω της εκμετάλλευσης της εργασίας τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κύριο ρόλο στη στρατολόγηση κατείχε 29χρονη, υπήκοος Νεπάλ, η οποία λαμβάνοντας καθοδήγηση και υποστήριξη από 39χρονο, εμφανιζόταν ως «διαμεσολαβήτρια» για την εύρεση εργασίας στη χώρα μας, στοχεύοντας ομοεθνείς της, που εργάζονταν νόμιμα σε χώρες των Βαλκανίων, κυρίως στη Ρουμανία.

Για να πετύχει τον σκοπό της, αναρτούσε σχετικές «διαφημίσεις» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου με σκηνοθετημένο περιεχόμενο υποσχόταν καλύτερες χρηματικές απολαβές στην Ελλάδα. Μάλιστα, το προφίλ αριθμούσε δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, με εκατομμύρια προβολές χρηστών σε περισσότερα από -150- βίντεο.

Η εργασία που προβαλλόταν αφορούσε κυρίως τον αγροτικό τομέα, χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά στους όρους απασχόλησης και στις βασικές παροχές διαβίωσης.

kikloma3.jpg

Όταν οι ενδιαφερόμενοι έρχονταν σε επικοινωνία μαζί της, η 29χρονη αποσπούσε τη συναίνεσή τους να ταξιδέψουν στη χώρα μας, έναντι αμοιβής που θα εξοφλούνταν σταδιακά μέσω της εργασίας τους, δημιουργώντας έτσι δεσμό οικονομικής εξάρτησης και χρέους.

Ακολούθως, τα θύματα εισέρχονταν στην Ελλάδα αεροπορικώς ή μέσω των χερσαίων συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια, με τη συνδρομή μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταφέρονταν σε περιοχές στην επαρχία.

Προηγουμένως, μεταφέρονταν σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους προσωρινής διαμονής υπό συνεχή επιτήρηση, όπου συχνά διάφορα άτομα τους αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ως μέσο πίεσης.

kikloma4.jpg

Μάλιστα, κατά τη μεταφορά τους ορισμένοι αλλοδαποί εξαναγκάζονταν σε καταβολή χρημάτων ή είχαν υποστεί σωματική βία και απειλές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απάγονταν και κατακρατούνταν παράνομα με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών στους δράστες, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους.

Στις περιοχές που απασχολούνταν οι αλλοδαποί, όπως η Αργολίδα, η Ηλεία, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Λάρισα και η Βοιωτία, διέμεναν σε πρόχειρα καταλύματα ή αποθήκες και απασχολούνταν σε εξαντλητικές αγροτικές εργασίες υπό την εποπτεία επιστατών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι και διαχειρίζονταν τη διαμονή, την εργασία και την επιτήρηση των εργατών. Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές, χωρίς ωράρια ή ανάπαυση, ενώ οι διακινούμενοι λάμβαναν ελάχιστα ή καθόλου χρήματα με το πρόσχημα της αποπληρωμής του «χρέους». Όσοι αντιδρούσαν αντιμετώπιζαν απειλές, εκφοβισμό ή σωματική βία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, καταλύματα και καταστήματα όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 18 διαβατήρια Νεπάλ, λοιπά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες κλπ) αρχών Πακιστάν και Μπαγκλαντές,
  • πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων,
  • πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά, ημερομηνίες και ονόματα,
  • έγγραφα με πληροφορίες για κρατήσεις πτήσεων αλλοδαπών ατόμων,
  • 18 κινητά τηλέφωνα και 3 ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
  • ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης,
  • το χρηματικό ποσό των 14.375 ευρώ και 4 αυτοκίνητα.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, κατά την ημέρα της επιχείρησης το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων ενισχύθηκε με ειδικό εμπειρογνώμονα της EUROPOL, ο οποίος συνέδραμε στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριακών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL («Mobile Office»).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες καταβολής για όλα τα ταμεία

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 37χρονος για τα άγρια επεισόδια στον Λαγανά τον περασμένο Αύγουστο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου εξαιτίας πυρκαγιάς στο δωμάτιο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - Πώς δρούσε

12:52ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σκωτία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για τη συμφωνία: «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Γη»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο ωκεάνιο ρεύμα της Γης επιβραδύνεται δραματικά – Και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες - Από την απελευθέρωση ομήρων στην πιθανή ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Χατζηδάκης: Το ταχύτερο δυνατόν η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Νιούμαν: Πέθανε στα 72 της η κόρη του, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν

12:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές οι εικόνες από την πρόταση για τη νυχτερινή φωταγώγηση του νέου γηπέδου

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Απαγόρευση στην μπούρκα σχεδιάζει η Ιταλία - Απαιτεί τη γνωστοποίηση της χρηματοδότησης των τζαμιών

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Τρίτη ημέρα διαμαρτυρίας κατά της υποβάθμισης του δημοτικού σχολείου στην Άγρα

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία για τη Γάζα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Σμότριχ: «Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων»

11:57WHAT THE FACT

«Έμεινα σοκαρισμένος»: Άλλαξε χώρα για φθηνότερη βενζίνη και πήρε 16 κλήσεις μέσα σε μία μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο βομβιστής της ντισκοτέκ στα Ιλίσια - Φωτογραφίες ντοκουμέντα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVE - Η εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης Χαμάς - Ισραήλ στη Γάζα

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η Αλέκα Παπαρήγα - Το «ευχαριστώ» στους θεράποντες ιατρούς

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλούσε τους επιβάτες με τσεκούρι

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ατέλειωτες ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Δελχί από επίδοξους μετανάστες- Προειδοποιούν για κυκλώματα εκμετάλλευσης οι Ινδοί - Viral βίντεο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ