Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν σε οικία στα Καλύβια - Τρεις συλλήψεις

Τρία άτομα συνελήφθησαν στα Καλύβια μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 8 κιλών ηρωίνης σε οικία μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.

Η επιχείρηση που έγινε σε συνεργασία των τμημάτων Κρωπίας, Σαρωνικού και ΟΠΚΕ, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (06/10), και εντοπίστηκαν:

8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης

4 κινητά τηλέφωνα

όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση της ηρωίνης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εντός της οικίας και συνελήφθησαν τρία άτομα: ένας 22χρονος, ένας 19χρονος και μία 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε η διερεύνηση πληροφορίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχετικά με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης εντός οικίας στα Καλύβια, η οποία διακινείται από τους συλληφθέντες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης