Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν σε οικία στα Καλύβια - Τρεις συλλήψεις
Συνελήφθησαν ένας 22χρονος, ένας 19χρονος και μία 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Τρία άτομα συνελήφθησαν στα Καλύβια μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 8 κιλών ηρωίνης σε οικία μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.
Η επιχείρηση που έγινε σε συνεργασία των τμημάτων Κρωπίας, Σαρωνικού και ΟΠΚΕ, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (06/10), και εντοπίστηκαν:
- 8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης
- 4 κινητά τηλέφωνα
- όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση της ηρωίνης
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εντός της οικίας και συνελήφθησαν τρία άτομα: ένας 22χρονος, ένας 19χρονος και μία 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Προηγήθηκε η διερεύνηση πληροφορίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχετικά με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης εντός οικίας στα Καλύβια, η οποία διακινείται από τους συλληφθέντες στην ευρύτερη περιοχή.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.