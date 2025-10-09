Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν σε οικία στα Καλύβια - Τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν ένας 22χρονος, ένας 19χρονος και μία 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Newsbomb

Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν σε οικία στα Καλύβια - Τρεις συλλήψεις
Ελληνική Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία άτομα συνελήφθησαν στα Καλύβια μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 8 κιλών ηρωίνης σε οικία μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.

Η επιχείρηση που έγινε σε συνεργασία των τμημάτων Κρωπίας, Σαρωνικού και ΟΠΚΕ, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (06/10), και εντοπίστηκαν:

  • 8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης
  • 4 κινητά τηλέφωνα
  • όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση της ηρωίνης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εντός της οικίας και συνελήφθησαν τρία άτομα: ένας 22χρονος, ένας 19χρονος και μία 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

fwto-5.jpg

Προηγήθηκε η διερεύνηση πληροφορίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχετικά με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης εντός οικίας στα Καλύβια, η οποία διακινείται από τους συλληφθέντες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:31LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα και το παρασκήνιο

16:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μία συσκευή έρχεται να δώσει «φως» στα μάτια των τυφλών συμπολιτών μας - Πώς λειτουργεί

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποιοι ζητούν να το πάρει ο Τραμπ και ποιούς «δείχνει» η επιτροπή απονομής

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – Πέρκα στη Βουλή για τη Γάζα: «Για τις selfie πήγατε»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο 3I/ATLAS πλησιάζει τον Άρη: Τι περιμένουν με αγωνία οι επιστήμονες

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η εκεχειρία ξεκινά εντός 24 ωρών - Η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Πονοκέφαλος για την Ευρώπη η προστασία κατά των drones - Το δύσκολο νομικό πλαίσιο και τα ρίσκα για την ασφάλεια

15:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα 

15:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν σε οικία στα Καλύβια - Τρεις συλλήψεις

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης: Στόχος να ξεκινήσουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες εντός των επόμενων ημερών

15:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία - Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης: Ανιστόρητοι και προκλητικοί οι ισχυρισμοί της Ρωσίας για το Κυπριακό - Ενδιαφέρουσα η αφωνία των «εγχώριων Ζαχάροβων»

15:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Σφαιρόπουλος

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Βορίδη - Μητσοτάκη «βλέπει» το ΠΑΣΟΚ λόγω Βάρρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε μοτοσικλετιστή και εγκατέλειψε το σημείο

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Με τον Ιλχάμ Αλίεφ συναντήθηκε ο Πούτιν - Πρώτο τετ-α-τετ μετά την κατάρριψη επιβατικού αεροσκάφους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος οδηγός στην Δράμα

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

14:45ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Δεν είναι Έλληνας ο καθηγητής που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τα smartphones τροφοδοτούν μια «επιδημία αποσύνδεσης», προειδοποίησε η Κέιτ Μίντλετον - Απειλή για την ανάπτυξη των παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος οδηγός στην Δράμα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι - Το «Τανγκό του Σατανά», ο Μπέλα Ταρ και η επιρροή από την Ελλάδα

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποιοι ζητούν να το πάρει ο Τραμπ και ποιούς «δείχνει» η επιτροπή απονομής

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο βομβιστής της ντισκοτέκ στα Ιλίσια - Φωτογραφίες ντοκουμέντα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – Πέρκα στη Βουλή για τη Γάζα: «Για τις selfie πήγατε»

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η εκεχειρία ξεκινά εντός 24 ωρών - Η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ