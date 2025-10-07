Γλυφάδα: Συνελήφθη ο διαβόητος «Φλιτ» με όπλο και ναρκωτικά

Χειροπέδες στον «Φλιτ» πέρασαν αστυνομικοί στη Γλυφάδα καθώς εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του όπλο και ποσότητα ναρκωτικών.

Ο 57χρονος, είναι παλιός γνώριμος των Αρχών και πρώην μέλος εγκληματικής οργάνωσης και σπείρας που το όνομά του έχει εμπλακεί σε διάφορες υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών και εκβιασμών.

Όλα έγιναν τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (06.10.2025) όταν στελέχη της Δίωξης Εκβιαστών τον σταμάτησαν για έλεγχο σε καταστήματα στη Γλυφάδα. Ο 57χρονος «Φλιτ» ήταν γνωστός στις αρχές καθώς πέρα από τη συμμετοχή του σε εγκληματικές οργανώσεις, είχε εμπλακεί και με ομάδες μπράβων του 55χρονου μέλους της ελληνικής μαφίας που δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 57χρονος αυτό το διάστημα κυκλοφορούσε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έπειτα από την εμπλοκή του σε σοβαρό επεισόδιο που είχε σημειωθεί στο Γκάζι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στο εν λόγω επεισόδιο φαίνεται πως 7-8 άνδρες είχαν ξυλοκοπήσει παρέα νεαρών που διασκέδαζε. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε απασχολήσει τις αρχές για τα εξής αδικήματα:

1992: Εκβίαση, Εγκληματική Οργάνωση και Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη.

Εκβίαση, Εγκληματική Οργάνωση και Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη. 2001: Κατασκευή και Κατοχή Εκρηκτικών Υλών, Σύσταση και Συμμορία, Κλοπή και Περί Όπλων.

Κατασκευή και Κατοχή Εκρηκτικών Υλών, Σύσταση και Συμμορία, Κλοπή και Περί Όπλων. 2024: Επικίνδυνη και Βαριά Σωματική Βλάβη, Περί Ναρκωτικών, Περί Όπλων

Διαβάστε επίσης