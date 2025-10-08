Ηράκλειο: Σύλληψη 41χρονου για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης

Χειροπέδες σε έναν 41χρονο πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης (7/10) σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα που έκαναν στην οικία του 41χρονου, εντόπισαν και κατέσχεσαν:

331,9 γραμμάρια κάνναβης,

33,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

280 ευρώ σε μετρητά,

μία ζυγαριά ακριβείας,

και έναν τρίφτη κάνναβης.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν ως πειστήρια στο πλαίσιο της προανάκρισης, την οποία διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

