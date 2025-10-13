Βριλήσσια: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι κατά σπιτιών και αυτοκινήτου - Βίντεο

Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι των Βριλησσίων το πρωί της Δευτέρας (13/10) όταν ένας 45χρονος άνδρας, κραδαίνοντας ένα τσεκούρι, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και σε ένα αυτοκίνητο.

Ο άνδρας βγήκε στον δρόμο και έσπασε τα τζάμια ενός οχήματος ένω προκάλεσε ζημιές και σε σπίτια, αναφέρει ο ΑΝΤ1. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κολοκοτρώνη.

Ο 45χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, με πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για άτομο γνωστό στις Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει ξανά την ΕΛΑΣ για ναρκωτικά και κλοπές.

