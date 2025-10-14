Αγρίνιο: Επεισοδιακές συλλήψεις για ναρκωτικά – Οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Επεισοδιακές ήταν οι συλλήψεις που έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 22, 32 και 35 ετών κατηγορούνται κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απειλή.

Οι δυο από τους κατηγορούμενους φέρονται να προσέγγισαν άλλον άνδρα, στον οποίο πούλησαν 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο ένας κατηγορούμενος ωστόσο κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος για την αγορά των ναρκωτικών εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή του ενός συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ και ένας μεταλλικός σουγιάς.

Σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και οι τρεις εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

