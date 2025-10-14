Λασίθι: Χειροπέδες σε ζευγάρι που έκρυβε όπλα στο σπίτι του

Χειροπέδες σε έναν 37χρονο και μία 39χρονη πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από έλεγχο σε όχημα που επέβαινε ο 37χρονος σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης, αλλά και μετά την έρευνα που ακολούθησε στην κοινή οικία τους σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά δύο πιστόλια, τέσσερις γεμιστήρες, 989 πλήρη φυσίγγια διάφορων τύπων και διαμετρημάτων, βαλιτσάκι μεταφοράς όπλου, καθώς και οπτικό βοήθημα σκόπευσης με ενσωματωμένο φακό (laser pointer).

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.

