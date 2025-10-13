Πατήσια: Την Πέμπτη η δίκη του 27χρονου που κατηγορείται για χρήση ναρκωτικών δίπλα στο μωρό του

Την Πέμπτη θα δικαστεί ο 27χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που φέρεται να κάπνιζε ναρκωτικά στο σπίτι του στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να τα εισπνεύσει το ενός έτους κοριτσάκι του. Η δίκη του αναβλήθηκε, προκειμένου να κληθεί η σύζυγός του και να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος.

Ο 27χρονος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών.

Σε βάρος του 27χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

