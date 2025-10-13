Πατήσια: Κινδύνευσε με ανακοπή το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του

Το βρέφος έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο

Newsbomb

Πατήσια: Κινδύνευσε με ανακοπή το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ


Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται πλέον το βρέφος που βρέθηκε αναίσθητο μετά από έκθεση σε μαριχουάνα την οποία κάπνιζε ο πατέρας του δίπλα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 13 μηνών κοριτσάκι έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Το παιδί αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πατέρας του παιδιού βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσε να εξηγήσει στους γιατρούς τι είχε συμβεί. Αρχικά, φέρεται να ανέφερε πως ίσως το μωρό είχε καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το βρέφος εντοπίστηκε αναίσθητο. Με τη βοήθεια της μητέρας του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί, διαπιστώνοντας έντονες αρρυθμίες, αποφάσισαν τη διασωλήνωσή του λόγω κινδύνου ανακοπής. Η μητέρα αντιλήφθηκε εγκαίρως τι είχε συμβεί μέσα στο διαμέρισμα και, χάρη στην έγκαιρη επέμβασή της, το παιδί σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25TRAVEL

28η Οκτωβρίου: Στο «κόκκινο» η πληρότητα των καταλυμάτων για το τριήμερο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αρχιφύλακα

09:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποια συσκευή δεν πρέπει να απενεργοποιείτε μέσω πολύπριζου

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διπλοκατοικία στο Μάνδαλο Πέλλας

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για απεργία πείνας: «Δεν ήταν εκδήλωση, ήταν απαίτηση για να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στα «κόκκινα» Κηφισός και Αττική Οδός - Ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

09:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινδύνευσε με ανακοπή το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι θα αλλάξει στο μνημείο

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:30ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί χρειάστηκαν 737 ημέρες για να επιτευχθεί η Συμφωνία για τη Γάζα;

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστριες πέταξαν κόκκινη μπογιά σε πίνακα του Χριστόφορου Κολόμβου στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Πότε θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας

07:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τιμές σταθερές, πρόστιμα «φωτιά» και καμία παράταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι θα αλλάξει στο μνημείο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αρχιφύλακα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη μέσω TikTok: Πώς το κύκλωμα διακινούσε και εκμεταλλευόταν τους Νεπαλέζους εργάτες – Ο ρόλος της 29χρονης

09:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ