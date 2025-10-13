Πατήσια: Κινδύνευσε με ανακοπή το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του



Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται πλέον το βρέφος που βρέθηκε αναίσθητο μετά από έκθεση σε μαριχουάνα την οποία κάπνιζε ο πατέρας του δίπλα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 13 μηνών κοριτσάκι έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Το παιδί αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πατέρας του παιδιού βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσε να εξηγήσει στους γιατρούς τι είχε συμβεί. Αρχικά, φέρεται να ανέφερε πως ίσως το μωρό είχε καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το βρέφος εντοπίστηκε αναίσθητο. Με τη βοήθεια της μητέρας του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί, διαπιστώνοντας έντονες αρρυθμίες, αποφάσισαν τη διασωλήνωσή του λόγω κινδύνου ανακοπής. Η μητέρα αντιλήφθηκε εγκαίρως τι είχε συμβεί μέσα στο διαμέρισμα και, χάρη στην έγκαιρη επέμβασή της, το παιδί σώθηκε την τελευταία στιγμή.