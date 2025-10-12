Πατήσια: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών βρέφος - Κάπνιζε μαριχουάνα ο πατέρας του δίπλα του!

Ένα βρέφος ενός έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Πατήσια. Το κοριτσάκι ενός έτους βρέθηκε αναίσθητο μετά από έκθεση σε μαριχουάνα την οποία κάπνιζε ο πατέρας του δίπλα του.

Το παιδί μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου παρουσίαζε έντονες αρρυθμίες και κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί, καθώς οι γιατροί εκτιμούσαν ότι υπήρχε κίνδυνος καρδιακής ανακοπής.

Αρχικά, ο πατέρας του παιδιού, ένας 27χρονος Αιγύπτιος, είχε δηλώσει ότι το παιδί πιθανόν να είχε καταπιεί ναρκωτικά. Ωστόσο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε κατάποση, αλλά μόνο εισπνοή της ουσίας.

Ευτυχώς, χάρη στην άμεση ιατρική παρέμβαση, το κοριτσάκι ανταποκρίθηκε, αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε παιδιατρική κλινική. Το παιδί είναι πλέον σταθερό αιμοδυναμικά και σε θέση να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον.

Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο 27χρονος είχε καπνίσει μαριχουάνα την προηγούμενη ημέρα δίπλα στο παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του. Ο πατέρας συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.