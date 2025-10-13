Πατήσια: Στο αυτόφωρο ο πατέρας που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο μωρό του

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο οδηγείται προκειμένου να δικασθεί, ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έκανε ναρκωτικά μπροστά στο ενός έτους κοριτσάκι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστικώς χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Εκτός κινδύνου το 13 μηνών κοριτσάκι

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το 13 μηνών βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες φέρεται να έκανε ο 27χρονος πατέρας του μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια. Το βρέφος πλέον έχει μεταφερθεί σε κανονικό θάλαμο νοσηλείας βγαίνοντας από την ΜΕΘ.

Το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε την Κυριακή και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να επισημαίνουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και ότι παραμείνει για νοσηλεία προληπτικά.

Ο εφιάλτης για το μωρό ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η μητέρα του το άφησε στην επίβλεψη του πατέρα, για να πάει στη δουλειά της.

