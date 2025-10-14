Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν απάτες με τη μέθοδο του εκτελωνισμού οχημάτων – Ζημιά άνω των 43.000 ευρώ

Δύο υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν στην Πάτρα εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία δύο ημεδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, προσέγγισαν δύο πολίτες παρουσιάζοντας ψευδώς ότι μπορούν να μεσολαβήσουν για την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό οχημάτων από το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ύψους 30.400 και 12.800 ευρώ αντίστοιχα, προκαλώντας συνολική ζημιά περίπου 43.200 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

