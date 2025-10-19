Συλλήψεις σε Μυτιλήνη και Σάμο μελών κυκλωμάτων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Τα μέλη των κυκλωμάτων αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους

Newsbomb

Συλλήψεις σε Μυτιλήνη και Σάμο μελών κυκλωμάτων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε συλλήψεις μελών οργανωμένων κυκλωμάτων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά προχώρησε η Αστυνομία σε Μυτιλήνη και Σάμο.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, συνελήφθη χθες Σαββάτο 18 Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη, 31χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά, κατά το προηγούμενο διήμερο, με τρεις ημεδαπές γυναίκες (72χρονη, 83χρονη και 80χρονη), στη Μυτιλήνη καθώς και στις περιοχές Μόρια και Παναγιούδα, προσποιούμενα κατά περίπτωση γιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων, έπεισαν την 72χρονη να παραδώσει στον 31χρονο δράστη το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και την 83χρονη να παραδώσει στον τελευταίο το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ και 90 δολάρια Η.Π.Α., ενώ επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εξαπατήσουν, με τον ίδιο τρόπο, την 80χρονη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών προέκυψε ότι, ο 31χρονος εντάχθηκε πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις υποθέσεις αυτές, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, που όπως προέκυψε προερχόταν από έκνομη δραστηριότητα, καθώς και κινητό τηλέφωνο του 31χρονου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν, οι διασυνδέσεις και το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού αυτού δικτύου.

Επίσης χθες Σαββάτο 18 Οκτωβρίου στη Σάμο, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, διερευνήθηκαν και εξιχνιάστηκαν άμεσα τέσσερις υποθέσεις απάτης (μια τετελεσμένη και τρεις σε απόπειρα). Ταυτοποιήθηκαν μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, δυο άτομα ημεδαποί (30χρονος και 30χρονη), μέλη οργανωμένου κυκλώματος για την εμπλοκή τους στις υποθέσεις αυτές, ένας εκ των οποίων συνελήφθη σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου στη Σάμο.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με 83χρονη ημεδαπή στη Σάμο, προσποιούμενος λογιστή και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει στην 30χρονη, η οποία μετέβη σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σπίτι της, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, μαζί με τον 30χρονο, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας 20.000- ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, οι δυο προαναφερόμενοι δράστες, ενεργώντας με την ίδια μέθοδο, ενέχονται σε τρεις ακόμη υποθέσεις απόπειρας απάτης σε βάρος πολιτών, κατοίκων Σάμου.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διακριβώθηκε ότι, ο 30χρονος και η 30χρονη εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στην κατοχή του 30χρονου, κατά τον εντοπισμό του από αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κοσμήματα, τιμαλφή, καθώς και το χρηματικό ποσό των 39.800 ευρώ, που όπως προέκυψε προερχόταν από παράνομη δραστηριότητα.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε και στην περίπτωση της Σάμου, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης (τετελεσμένης και σε απόπειρα).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1: Η γνωστή «ασθένεια», άφησε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Νετανιάχου υποκύπτει στις πιέσεις Τραμπ - Επανέρχεται σε ισχύ η εκεχειρία

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0: Δοκάρι για την καλύτερη «Ένωση», χωρίς γκολ το ντέρμπι

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία - Ουκρανός πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις σε Μυτιλήνη και Σάμο μελών κυκλωμάτων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους

21:12ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 8 ροφήματα που «ρίχνουν» γρήγορα την αρτηριακή πίεση

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Super League: Ισοπαλία στο "Κλεάνθης Βικελίδης¨, τάσεις "αυτοκτονίας" ο Παναθηναϊκός

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ο Ερχιουρμάν - Η πρώτη δήλωση Ερντογάν

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: «Άλωσε» το Άνφιλντ μετά από 9 χρόνια με γκολ του Μαγκουάιρ!

21:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός «μποναμάς» ύψους 600 εκατ. ευρώ για 2,5 εκατ. νοικοκυριά τον Νοέμβριο: Ποιοι θα τα μοιραστούν, πότε πληρώνονται

20:45ΚΥΠΡΟΣ

Κατεχόμενα: Το συγχαρητήριο μήνυμα Χριστοδουλίδη στον Ερχιουρμάν – Μήνυμα για επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων - Περιμένουν τα κινητά να «μιλήσουν»

20:28WHAT THE FACT

Ποια εταιρεία δίνει 60.000 ευρώ μπόνους σε υπαλλήλους που αποκτούν παιδιά

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρηστική και παραληρηματική δήλωση Μπαχτσελί: Ζητά προσάρτηση του ψευδοκράτους στην Τουρκία

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν Νίκολιτς και Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο δράστης πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» – Δείτε βίντεο

19:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: Ο Λάμπρου «χτύπησε» στις καθυστερήσεις!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

21:28ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία - Ουκρανός πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων - Περιμένουν τα κινητά να «μιλήσουν»

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0: Δοκάρι για την καλύτερη «Ένωση», χωρίς γκολ το ντέρμπι

21:12ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 8 ροφήματα που «ρίχνουν» γρήγορα την αρτηριακή πίεση

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο δράστης πριονίζει προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων» – Δείτε βίντεο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Δολοφονήθηκε ο 16χρονος, Τσέικ Τουρέ

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία αλά Arsène Lupin στο Λούβρο: Σε 4-7 λεπτά έκλεψαν κοσμήματα του Ναπολέοντα- Αυτά είναι τα κλεμμένα ανεκτίμητης αξίας - Βίντεο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πέθανε o 21χρονος που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή επί 9 μήνες έπειτα από τροχαίο

06:55LIFESTYLE

Τα σχέδια του ANT1– Οι σειρές, το μεγάλο στοίχημα και η Καραβάτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ