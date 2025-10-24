Κως: Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με θύματα τρία 13χρονα παιδιά

Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με εμπλεκόμενους ανήλικους εξιχνίασε χθες, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κω.

Γονέας ενός εκ των ανήλικων θυμάτων μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και προχώρησε σε καταγγελία.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση 13χρονος ανήλικος είχε διανείμει, τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσω διαδικτύου δύο βίντεο στα οποία απεικονίζονταν, σε γενετήσιες πράξεις, ένα αγόρι και ένα κορίτσι στο ένα βίντεο και ένας άλλος ανήλικος μόνος του, στο δεύτερο βίντεο.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος προσήχθη στην Ασφάλεια μαζί με τους γονείς του, φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του, ενώ οι γονείς του δήλωσαν άγνοια για το περιστατικό και ειλικρινή μεταμέλεια.

Οι αρχές δεν προχώρησαν σε συλλήψεις, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Με πληροφορίες από kosnews24.gr

