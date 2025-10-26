Ιωάννινα: Εξιχνιάστηκαν πέντε διαρρήξεις σε σπίτια στα με λεία άνω των 20.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος, από τις 28 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, διέρρηξε πέντε κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, αφαιρώντας συνολικά 10.250 ευρώ και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.500 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.