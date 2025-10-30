Πετράλωνα: Κρυβόταν πίσω από τον ρόλο του «μυστικιστή» για να κακοποιεί ανήλικη – Συνελήφθη 63χρονος

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής έπεσε 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος καταζητούνταν για σοβαρά αδικήματα γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικης.

Ο φυγόποινος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης επτά ετών, συνελήφθη ύστερα από στοχευμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2025, σε διαμέρισμα στα Πετράλωνα, όπου κρυβόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα γνωρίζοντας ότι διώκεται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 63χρονος, κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλεύτηκε τη φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς της ανήλικης και, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις εις βάρος του παιδιού τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε πείσει την ανήλικη ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προκειμένου να την χειραγωγεί και να εξασφαλίζει τη σιωπή της.

