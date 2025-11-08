Συνελήφθησαν με περιπετειώδη τρόπο δύο αλλοδαποί για τη δολοφονία 31χρονου στην Αττική

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ανθρωποκτονία σε βάρος 31χρονου αλλοδαπού, που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 10-10-2025στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Από την ίδια υπηρεσία συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησαν ως δράστες δύο αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ κατηγορείται και ένα τρίτο άτομο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέφρασαν διακριτική επιτήρηση σε οικίες όπου διέμεναν οι ύποπτοι, και πρωινές ώρες της 6-11-2025 προχώρησαν στη σύλληψή τους, οδηγώντας τους στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Για τους κατηγορούμενους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή, ληστεία κατά συναυτουργία, παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά, όπλα και απείθεια.

Σημειώνεται πως ο 38χρονος προσπάθησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών, αλλά συνελήφθη άμεσα.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε ότι πρωινές ώρες της 10-10-2025 , οι δράστες ακινητοποίησαν με βία 48χρονο συγκάτοικο του θύματος και τον ανάγκασαν να τους επιτρέψει την είσοδο στην οικία τους. Εκεί τον δέσανε, προκάλεσαν σωματικές βλάβες με αιχμηρά αντικείμενα, και αργότερα ακινητοποίησαν και τον 31χρονο, τον οποίο γρονθοκόπησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Από το σπίτι αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και χρηματοκιβώτιο.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, 106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, τα κλεμμένα εργαλεία και συσκευές, 40 φυσίγγια, περίστροφο, σιδερογροθιά και 4 ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.