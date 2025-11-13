Σύλληψη Τούρκου διακινητή στα Εξάρχεια για 5η φορά - Τι επιχειρούν τα κυκλώματα ναρκωτικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ πραγματοποίησαν στοχευμένες περιπολίες το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου στην οδό Ανδρέα Μεταξά και Μεσολογγίου και έπεσαν πάνω σε αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Επιτόπου συνέλαβαν τον αγοραστή, ωστόσο ο Τούρκος διακινητής, αντιλήφθηκε την παρουσία της ομάδας ΔΡΑΣΗ και διέφυγε τρέχοντας, αφήνοντας πίσω του 75,5 γραμμάρια κάνναβης, συσκευασμένα και έτοιμα προς πώληση.

Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν εκεί. Ύστερα από συνεχείς αναζητήσεις, εντόπισαν ξανά τον διακινητή περίπου στις 8 το απόγευμα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ο Τούρκος, μόλις τους είδε, προσπάθησε πάλι να διαφύγει, πετώντας στο έδαφος δύο μικρές κάνναβης. Αυτή τη φορά όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει: μετά από πεζή καταδίωξη, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων.

Η Ασφάλεια Εξαρχείων σχημάτισε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα στις 11 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκαν στον 1ο Ανακριτή Ναρκωτικών για τις 13 του μηνός.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Τούρκος διακινητής είχε συλληφθεί άλλες πέντε φορές από την ίδια υπηρεσία, εκ των οποίων οι δύο για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι συνέχισε να δρα ανεμπόδιστα στην «καρδιά» των Εξαρχείων.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους, μιλώντας για επανειλημμένες συλλήψεις χωρίς αποτέλεσμα. Όπως αναφέρουν, «οι ίδιοι άνθρωποι πουλάνε κάθε μέρα στα ίδια στενά. Τους πιάνουν και την επόμενη εβδομάδα είναι πάλι εδώ».

Η αστυνομία, πάντως, συνεχίζει τις επιχειρήσεις της στα Εξάρχεια, με στόχο –όπως επισημαίνεται– να «καθαρίσει» τις εστίες εμπορίας και να περιορίσει τη δράση των κυκλωμάτων που τροφοδοτούν την περιοχή και που προσπαθούν να τη μετατρέψουν ξανά σε γκέτο.