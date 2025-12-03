Φυλάκιση 30 μηνών σε Τούρκο - Μετέφερε απαγορευμένα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Ο άνδρας εντοπίστηκε στο τελωνείο Κήπων να μεταφέρει χιλιάδες εμβόλια κάτω από τη ρεζέρβα του αυτοκινήτου του
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο συλληφθείς στο τελωνείο Κήπων, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, επειδή προσπάθησε να εισάγει από την Τουρκία απαγορευμένα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Το δικαστήριο καταδίκασε τον 40χρονο υπήκοο Τουρκίας σε φυλάκιση 30 μηνών, με τρίμηνη μερική έκτιση της ποινής.
Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε μετέφερε κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές συνολικά 8.000 εμβόλια, τα οποία δεν έχουν έγκριση εισαγωγής και κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
