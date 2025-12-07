Τρόμος για 3 ανήλικες στο Καματερό: Μεθυσμένος Ινδός τις απείλησε με χαρτοκόπτη

Τρομακτικές στιγμές βίωσαν τρία ανήλικα κορίτσια κάτω των 15 ετών το περασμένο βράδυ στην περιοχή του Καματερού.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Ινδία απείλησε τα τρία ανήλικα κορίτσια με χαρτοκόπτη το βράδυ του Σαββάτου (6/12) στη συμβολή των οδών Συντάγματος και Σολωμού, περίπου στις 10:35.

Ο άνδρας εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες των αστυνομικών υπό την επήρεια αλκοόλ και του πέρασαν χειροπέδες.

