Τρόμος για 3 ανήλικες στο Καματερό: Μεθυσμένος Ινδός τις απείλησε με χαρτοκόπτη
Το συμβάν σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τρομακτικές στιγμές βίωσαν τρία ανήλικα κορίτσια κάτω των 15 ετών το περασμένο βράδυ στην περιοχή του Καματερού.
Ο άνδρας με καταγωγή από την Ινδία απείλησε τα τρία ανήλικα κορίτσια με χαρτοκόπτη το βράδυ του Σαββάτου (6/12) στη συμβολή των οδών Συντάγματος και Σολωμού, περίπου στις 10:35.
Ο άνδρας εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες των αστυνομικών υπό την επήρεια αλκοόλ και του πέρασαν χειροπέδες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη στην εστία οι φιλοξενούμενοι
16:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 39χρονος για την διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνίδας
15:12 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νετανιάχου: Θα συναντηθώ με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
12:20 ∙ LIFESTYLE
Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου
13:01 ∙ LIFESTYLE
Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»
09:49 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα
18:48 ∙ LIFESTYLE