Δικογραφία σε δύο σεκιούριτι του ΟΑΚΑ για παράνομη είσοδο οπαδών

Οι δύο υπάλληλοι επέτρεψαν την αθρόα είσοδο οπαδών στο γήπεδο χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και επικύρωση εισιτηρίων

Δικογραφία σε δύο σεκιούριτι του ΟΑΚΑ για παράνομη είσοδο οπαδών
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο υπαλλήλων σεκιούριτι, που επέτρεψαν την είσοδο οπαδών σε αγώνα ποδοσφαίρου, κατά παράβαση περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα της 30ης Ιουλίου 2025 στο ΟΑΚΑ, οι δύο υπάλληλοι ξεκλείδωσαν θύρα του γηπέδου και επέτρεψαν την αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης του σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι δύο υπάλληλοι ασφαλείας, καθώς και δύο οπαδοί, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στον Αθλητικό Εισαγγελέα, ενώ για την παραβίαση των περιοριστικών όρων θα ενημερωθεί η αρμόδια ανακριτική Αρχή.

