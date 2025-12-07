Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας
Ο 38χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σε πλαστικά δοχεία 300 λίτρα λαδιού άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας
Χειροπέδες σε 38χρονο ημεδαπό πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς.
Ο 38χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα, στο οποίο, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας.
Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε και το όχημα, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
