Kαταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Συγκρούστηκε με περιπολικό

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) στο Χαλάνδρι με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν 19χρονο οδηγό που μετά τη μη συμμόρφωσή του σε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει αποπειράθηκε να διαφύγει προχωρώντας σε παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Η καταδίωξή του ξεκίνησε άμεσα με τον νεαρό οδηγό κατά τη διάρκεια της πορείας το να παραβιάζει τρία κόκκινα φανάρια και τέσσερα σήματα STOP ενώ κινήθηκε επίσης ανάποδα σε δύο μονόδρομους.

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λεβαδιάς, όπου το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Ο οδηγός ακόμα και εκείνη τη στιγμή, αρνήθηκε να ακινητοποιήσει το όχημά του κάνοντας όπισθεν με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα των αστυνομικών που τον καταδίωκαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

