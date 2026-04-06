Πειραιάς: 66χρονος χτύπησε αστυνομικό επειδή του έκοψε πρόστιμο

Χειροπέδες σε έναν 66χρονο πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στην Πειραιά σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί μετέβησαν σε περιοχή του Πειραιά κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης για παράνομη στάθμευση προκειμένου να προβούν στη βεβαίωση της σχετικής τροχονομικής παράβασης.

Τη στιγμή που αστυνομικός του περιπολικού βεβαίωνε την παράβαση, ο κατηγορούμενος (ιδιοκτήτης) τον προσέγγισε και με σκοπό να παρεμποδίσει την περάτωση της διαδικασίας, προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης παράβασης, τον εξύβρισε, τον απείλησε, και κορύφωσε την επιθετική του συμπεριφορά βιαιοπραγώντας σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

