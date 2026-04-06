Μυτιλήνη: Εντοπίστηκε βλήμα πυροβολικού κατά τη διάρκεια εργασιών σε σπίτι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Μυτιλήνη όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου εντοπίστηκε ένα παλιό βλήμα πυροβολικού 15 εκατοστών που ήταν σε κατάσταση οξείδωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που απέκλεισε την περιοχή.

Τέλος, η εξουδετέρωσή του θα γίνει από πυροτεχνουργούς του στρατού.

