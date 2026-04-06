Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Ο δεύτερος αυτή την εβδομάδα

Συναγερμός σήμανε για ακόμη μια φορά τις τελευταίες ημέρες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, καθώς το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του ένας 38χρονος κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr πρόκειται για έναν 38χρονο Έλληνα ο οποίος εκτούσε πολυετή κάθειρξη για ληστείες.

Όπως μεταδίδει η ίδια ιστοσελίδα ο 38χρονος κρατούμενος δεν πήγε σήμερα για πρωινό και αποφάσισε να παραμείνει στο κρεβάτι του. Μόλις επέστρεψαν οι συγκρατούμενοί του στο θάλαμο τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποίησαν τους φρουρούς. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 38χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Θα ακολουθήσει νεκροτομή για να διαπιστωθούν να ακριβή αίτια του θανάτου του, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις είναι παθολογικά.

Πριν από λίγες ημέρες στις ίδιες φυλακές εντοπίστηκε νεκρός ένας 31χρονος Αλγερινός κρατούμενος.