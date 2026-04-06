Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε πριν από λίγο σε κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στο Μαραθώνα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος δράστης εισέβαλε στον χώρο και υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες, αφαιρώντας όλα τα χρήματα από τα ταμεία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.