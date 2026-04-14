Ροδόπη: Κινηματογραφική καταδίωξη με πέντε συλλήψεις - Έκλεψαν αυτοκίνητο και κρύφτηκαν σε θάμνους

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με Ι.Χ που άνηκε σε έναν από αυτούς, στη συνέχεια το εγκατέλειψαν και πήραν άλλο όχημα, το οποίο αναποδογύρισαν και άφησαν στη μέση του δρόμου και επιχείρησαν να κρυφτούν σε θάμνους, προτού γίνουν αντιληπτοί και συλληφθούν 

Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα 13 Απριλίου στη Ροδόπη, καταλήγοντας στη σύλληψη πέντε ατόμων από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με Ι.Χ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών. Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα σε περιοχή της Κομοτηνής και διέφυγαν πεζοί. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν δεύτερο αυτοκίνητο από οικισμό της Ροδόπης, το οποίο τούμπαραν και άφησαν σε παρακείμενο σημείο επαρχιακής οδού.

Έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους πέντε κατηγορούμενους κρυμμένους σε θάμνους κοντά στην επαρχιακή οδό και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση. Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του, ενώ κατασχέθηκαν επίσης το όχημα διαφυγής και ένα ηλεκτρικό πλυστικό μηχάνημα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου ερευνάται.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ένας εκ των συλληφθέντων καταζητούνταν με ένταλμα για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ δεύτερος είχε καταδικαστεί για διακεκριμένη κλοπή και απόπειρα κλοπής. Επιπλέον, δύο από τους συλληφθέντες είχαν παραβιάσει περιοριστικούς όρους διαμονής.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Novibet
