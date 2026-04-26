Συλλήψεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για λαθραία τσιγάρα
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 62 και 68 ετών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με χιλιάδες λαθραία τσιγάρα.
Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από το Κάιρο.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 66 πακέτα περιέχοντα συνολικά 1.320 τσιγάρα και τέσσερις συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
