Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία

Σε βάρος του 38χρονου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τη Γερμανία.
  • Κατηγορείται για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία, όπως απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Τα αδικήματα σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης
  • Βυρτεμβέργης από το 2017 έως το 2023.
  • Ο 38χρονος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την έκδοσή του στη Γερμανία και κρατείται μέχρι την απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου.
Snapshot powered by AI

Για σειρά οικονομικών αδικημάτων διώκεται 38χρονος Έλληνας στη Γερμανία, οι δικαστικές αρχές της οποίας ζητούν την έκδοσή του για να τον παραπέμψουν σε δίκη.

Εις βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στη Γερμανία, το οποίο εκτελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο με τη σύλληψη του 38χρονου, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι δικαστικές αρχές του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης - Βυρτεμβέργης τον κατηγορούν για αδικήματα, που σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, αποτυπώνονται ως εξής: παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καταδολίευση δανειστών.

Οι παραπάνω πράξεις συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του 38χρονου στη Γερμανία, ενώ φαίνεται να τελέστηκαν σε χρονικά διαστήματα από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2023.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (τμήμα εκδόσεων), όπου φέρεται να δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Γερμανία. Αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο Συμβούλιο για το γερμανικό αίτημα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Κράτους Δικαίου σε Κυριάκο Μητσοτάκη: Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του για... αεροπορικά εισιτήρια

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γνωστός προπονητής περιγράφει την εμπειρία του με τον χανταϊό - «Παραλίγο να πεθάνω»

10:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τιμές εισιτηρίων, Ιράν, χώρες που κάνουν ντεμπούτο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φετινό Μουντιάλ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Alex Zanardi

10:45WHAT THE FACT

Boeing Pelican: Το ακραίο αεροσκάφος των 152 μέτρων που θα κουβαλούσε φορτίο 1.270 τόνων

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ανήλικοι διακινούσαν κάνναβη με ηλεκτρικά πατίνια– Συνελήφθησαν γονείς και ο προμηθευτής τους

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά στην παραίτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ: Πάνω απο 70 βουλευτές του ζητούν να αποχωρήσει

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

10:21LIFESTYLE

Πασχάλης στο Newsbomb: «Η Eurovision έχει σνομπαριστεί αρκετά στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να είναι οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" της μουσικής»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία

10:15WHAT THE FACT

Δημοφιλές νησί επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση αλκοόλ και οι τουρίστες είναι εξοργισμένοι

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

10:00ANNOUNCEMENTS

Tablets 2026: Γιατί είναι το απόλυτο εργαλείο για δουλειά και ψυχαγωγία

10:00ΥΓΕΙΑ

Άσκηση και ανάπτυξη στην παιδική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

09:45LIFESTYLE

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για το fake φιλί: Αυτή είναι η αλλοιωμένη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ