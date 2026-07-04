Άγρια επίθεση σε 14χρονο στη Δυτική Αχαΐα – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Πριν από λίγες ώρες ξεκίνησε έρευνα από την Αστυνομία για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε περιστατικό ξυλοδαρμού 14χρονου, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής, σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, τέσσερις νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν στον 14χρονο, χτυπώντας τον και προκαλώντας του σωματικές κακώσεις.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο 14χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: tempo24