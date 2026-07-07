Σύλληψη στη Θεσσαλονίκη: Παρέλαβαν ταχυδρομικό δέμα με ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης από τις ΗΠΑ

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο άνδρες που παρέλαβαν 1,43 κιλά ακατέργαστης κάνναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος από τις ΗΠΑ.

Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων και τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας εκ των συλληφθέντων είχε προηγούμενες υποθέσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς επιχείρησαν να εισάγουν ακατέργαστη κάνναβη 1,43 κιλών μέσω ταχυδρομικού δέματος από τις ΗΠΑ.

Οι δύο άνδρες είχαν παραγγείλει το δέμα το οποίο θα παραλάμβαναν από εταιρεία ταχυμεταφορών, με τις αστυνομικές αρχές να τους ακολουθούν και να τους συλλαμβάνουν αφού το παρέλαβαν με αμάξι.

Παράλληλά, κατάσχεσαν και τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, αφού θεωρήθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, -2- ημεδαποί, μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα, μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση της.

Κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και με την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -1.043- γραμμαρίων προερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, αμφότεροι συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσω διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι, ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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