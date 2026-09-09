Κυψέλη: Από μια.... στραβοκλωτσιά αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τον σκελετό στην Αλεπότρυπα

Ο σκελετός μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση, ενώ οι Αρχές ερευνούν την ταυτότητα του θύματος και την προέλευση των οστών

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη: Από μια.... στραβοκλωτσιά αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τον σκελετό στην Αλεπότρυπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στον εγκαταλελειμμένο χώρο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη εντοπίστηκε σκελετός μέσα σε μπλε νάιλον σακούλα μετά από άστοχο σουτ σε προπόνηση παιδικού τμήματος.
  • Ο σκελετός μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση, ενώ οι αρχές ερευνούν την ταυτότητα του θύματος και την προέλευση των οστών.
  • Η αρχική εξέταση από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο θα προσδιορίσει φύλο και χρονικό διάστημα παραμονής των οστών στο σημείο.
  • Ο προπονητής δήλωσε πως η σακούλα δεν ήταν εκεί πάνω από δύο-τρεις μέρες, καθώς το σημείο είναι συχνά επισκέψιμο από αθλητές και συνοδούς.
  • Η αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων πριν συνδέσει τα οστά με υποθέσεις εξαφανίσεων ή συγκεκριμένους δράστες.
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Μια στραβοκλωτσιά αποκάλυψε το μακάβριο εύρημα, τον σκελετό που εντοπίστηκε πέριξ του γηπέδου της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη και πλέον οι Αρχές προσπαθούν καταρχάς να ταυτοποιήσουν το θύμα, κι εν συνεχεία να βρουν τον δράστη.

Όπως έγινε γνωστό, ο σκελετός που ήταν τοποθετημένος σε μια μεγάλη νάιλον μπλε σακούλα, αποκαλύφθηκε ύστερα από ένα άστοχο σουτ, κατά τη διάρκεια προπόνησης παιδικού τμήματος. Ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας μετέβη στο σημείο προκειμένου να την αναζητήσει.

Εκεί, σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο, εντόπισε μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ αυτών και ένα κρανίο. Αμέσως αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αναμένεται να «μιλήσει» ο σκελετός

Τα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης. Ο προπονητής αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για μια σακούλα η οποία μπορεί να περιείχε κάποιο ζώο. Όταν, όμως, πλησίασε αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ανθρώπινα οστά.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα οστά δεν επιτρέπει την άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκαν.

«Επειδή δεν μιλάμε για ανθρώπινη σορό, αλλά για οστά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί εάν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται να βρίσκονταν στο σημείο», επισήμανε.

Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, η πρώτη εξέταση θα πραγματοποιηθεί από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί θα διερευνήσουν εάν τα οστά μπορούν να συνδεθούν με κάποιο πρόσωπο του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί κατά το παρελθόν.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρθηκαν τα οστά στον εγκαταλελειμμένο χώρο μόνο από βιντεοληπτικό υλικό ή καταθέσεις μαρτύρων. Για τον λόγο αυτό θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη επιστημονική διαδικασία, προτού η αστυνομική έρευνα στραφεί σε συγκεκριμένες υποθέσεις εξαφανίσεων.

Τοποθετήθηκε πρόσφατα στο σημείο

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην κατάθεσή του ο προπονητής, η σακούλα με τα οστά δεν ήταν καιρό εκεί. Αφενός, όπως διαπιστώθηκε η σακούλα δεν είχε φθαρεί, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι καιρό εκεί, ενώ ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται για περισσότερες από δύο-τρεις μέρες στο σημείο, καθώς από εκεί περνούν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, οι συνοδοί τους κι άλλοι περιπατητές.

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