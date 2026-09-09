Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις σε προαύλιο σχολείου για κατοχή κάνναβης

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις άνδρες στο Αγρίνιο για κατοχή κάνναβης στον προαύλιο χώρο σχολείου.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε 2,1 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης.

Η κάνναβη βρισκόταν σε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία και κατείχαν την ουσία από κοινού.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών ανδρών προχώρησαν το βράδυ στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Αγρινίου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη αποξηραμένη κάνναβη, μικτού βάρους 2,1 γραμμαρίων, την οποία κατείχαν από κοινού.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

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