Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκι σε ψητοπωλείο

Snapshot Ψητοπωλείο στο Χαϊδάρι δέχτηκε εμπρηστική επίθεση με γκαζάκι τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Δύο άτομα πέταξαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε αεραγωγό του καταστήματος και διέφυγαν.

Η έκρηξη προκάλεσε φωτιά και υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο και στα τραπεζοκαθίσματα.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Στόχος εμπρησμού έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου ψητοπωλείο στο Χαϊδάρι, στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου.

Δύο άτομα περίπου στις 04:00 προσέγγισαν την επιχείρηση και πέταξαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκι σε αεραγωγό του καταστήματος, πριν τραπούν σε φυγή.

Ακολούθησε έκρηξη και εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο και στα τραπεζοκαθίσματα της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.