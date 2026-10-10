Πεύκη: Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία ανηλίκων - Δημοσίευσε ακατάλληλη φωτογραφία 14χρονης

Snapshot Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία ανηλίκων μετά από ανάρτηση επεξεργασμένης ακατάλληλης φωτογραφίας 14χρονης.

Ο 15χρονος πήρε φωτογραφία από τον λογαριασμό TikTok της 14χρονης και την τροποποίησε δημιουργώντας προσβλητικό υλικό.

Το υλικό δημοσιεύτηκε σε κλειστό λογαριασμό Instagram και έγινε αντιληπτό, οδηγώντας σε καταγγελία από την ανήλικη.

Η σύλληψη του 15χρονου πραγματοποιήθηκε στην Πεύκη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένας 15χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, ύστερα από ανάρτηση ακατάλληλης φωτογραφίας 14χρονης, την οποία είχε επεξεργαστεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο 15χρονος είχε αντλήσει από τον λογαριασμό 14χρονης στο Tik Tok φωτογραφία της και προχώρησε σε επεξεργασία και τροποποίησή της, δημιουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο.

Στη συνέχεια ανήρτησε το υλικό σε κλειστό λογαριασμό στο Instagram, έγινε όμως αντιληπτός και έτσι η ανήλικη προχώρησε σε καταγγελία.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του στην Πεύκη και ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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