Εύβοια: Βίντεο-ντοκουμέντο με διαρρήκτη εν δράσει -Πώς παραβιάζει την πόρτα και φτάνει στην ταμειακή

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε και παρουσιάζει το MEGA, έχει καταγραφεί η δράση διαρρήκτη που χτυπά επιχειρήσεις σε περιοχές της Εύβοιας.

Όπως αποτυπώνεται στο ντοκουμέντο, ο άνδρας αφού παραβιάζει την πόρτα, εισβάλλει στην επιχείρηση και κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή. Την ανοίγει, παίρνει όσα χρήματα έχει μέσα και εξαφανίζεται.

Η δράση του έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και αναζητείται.