Εύβοια: Βίντεο-ντοκουμέντο με διαρρήκτη εν δράσει -Πώς παραβιάζει την πόρτα και φτάνει στην ταμειακή

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Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Εύβοια: Βίντεο-ντοκουμέντο με διαρρήκτη εν δράσει -Πώς παραβιάζει την πόρτα και φτάνει στην ταμειακή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Σε βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε και παρουσιάζει το MEGA, έχει καταγραφεί η δράση διαρρήκτη που χτυπά επιχειρήσεις σε περιοχές της Εύβοιας.

Όπως αποτυπώνεται στο ντοκουμέντο, ο άνδρας αφού παραβιάζει την πόρτα, εισβάλλει στην επιχείρηση και κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή. Την ανοίγει, παίρνει όσα χρήματα έχει μέσα και εξαφανίζεται.

Η δράση του έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και αναζητείται.

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