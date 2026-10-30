Ραφήνα: Θρίλερ με νεκρό άνδρα 30 ετών - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Snapshot Ένας 30χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε αύλειο χώρο επιχείρησης στη Ραφήνα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί και γίνονται καταθέσεις από καταστηματάρχες και περίοικους.

Ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο για να εξετάσει τη σορό του άνδρα.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα πριν τον θάνατο. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών, εντοπίστηκε νεκρός σε αύλειο χώρο επιχείρησης στη Ραφήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός άνδρας, είναι κάτοικος της περιοχής και μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για αυτοχειρία, εγκληματική ενέργεια ή θάνατο από παθολογικά αίτια.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις από καταστηματάρχες κι άλλους περίοικους. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Π.Χ. αντιμετώπιζε προβλήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό του.