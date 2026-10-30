Ραφήνα: Θρίλερ με νεκρό άνδρα 30 ετών - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Ο χώρος έχει αποκλειστεί και γίνονται καταθέσεις από καταστηματάρχες και περίοικους

Μιχάλης Παπαδάκος

Ραφήνα: Θρίλερ με νεκρό άνδρα 30 ετών - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ένας 30χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε αύλειο χώρο επιχείρησης στη Ραφήνα.
  • Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα.
  • Ο χώρος έχει αποκλειστεί και γίνονται καταθέσεις από καταστηματάρχες και περίοικους.
  • Ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο για να εξετάσει τη σορό του άνδρα.
  • Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα πριν τον θάνατο.
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Ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών, εντοπίστηκε νεκρός σε αύλειο χώρο επιχείρησης στη Ραφήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός άνδρας, είναι κάτοικος της περιοχής και μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για αυτοχειρία, εγκληματική ενέργεια ή θάνατο από παθολογικά αίτια.

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Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις από καταστηματάρχες κι άλλους περίοικους. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Π.Χ. αντιμετώπιζε προβλήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό του.

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