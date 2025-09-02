Καθολική αποχή δικηγόρων την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη

Την καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσε ο ΔΣΑ.

Η απόφαση ελήφθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με αιχμή ζητήματα που απασχολούν έντονα τον κλάδο. Κεντρικά αιτήματα αποτελούν το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ, η διαδικασία άσκησης των νέων δικηγόρων καθώς και η υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.