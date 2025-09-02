Καθολική αποχή δικηγόρων την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη
Απέχουν από τα καθήκοντα τους οι δικηγόροι την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
Την καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσε ο ΔΣΑ.
Η απόφαση ελήφθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με αιχμή ζητήματα που απασχολούν έντονα τον κλάδο. Κεντρικά αιτήματα αποτελούν το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ, η διαδικασία άσκησης των νέων δικηγόρων καθώς και η υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια.
Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
