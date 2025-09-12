Γιώργος Φλωρίδης: «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο»

«Το Ανώτατο Δικαστήριο στον κόσμο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», τονίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης

Newsbomb

Γιώργος Φλωρίδης: «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης 

Eurokinissi
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο». Με αυτό ουσιαστικά το μήνυμα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επικαλείται την ανάρτηση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρη Βερβεσού, την οποία - όπως τονίζει - «επαναλαμβάνουν ενθέρμως και διάφοροι ποινικολογούντες και μη Δικηγόροι, ιδιαιτέρως οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενοι στο άρθρο 18 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, σχετικά με το δικαίωμα προσβασης στο υλικό της δικογραφίας».

  • Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης στην ανάρτησή του, έχει ενδιαφέρον να δούμε:

    To 2014, η κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά και αντιπρόεδρο τον κ. Βενιζέλο, έφερε στη Βουλή προς ψήφιση την ενσωμάτωση της με αριθμό 2012/13/ΕΕ, Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
  • Τα άρθρα 7 και 8 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, προέβλεπαν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη δικογραφία, ορίζοντας τα εξής, όπως σημειώνει ο κ. Φλωρίδης:

«Εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, οι αρμόδιες αρχές, κατά την ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τμήμα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτηση για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια.

Για την παροχή πληροφοριών στον κατηγορούμενο σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική μνεία στην έκθεση που συντάσσεται αρμοδίως.
Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόμενης παράλειψης ή άρνησης της αρμόδιας αρχής να παράσχει τις κατά τα ανωτέρω πληφορίες».

Αυτές οι διατάξεις, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο υπουργός Δικαιοσύνης, ενσωματώθηκαν στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με το άρθρο 12 του νόμου 4236 του 2014, όπως είχε υποχρέωση η χώρα μας.

«Στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που προετοίμασε την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, συμμετείχε και Δικηγόρος ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η διάταξη αυτή ίσχυσε στο Ποινικό μας Δίκαιο επί πέντε (5) χρόνια, δηλαδή από το 2014 μέχρι το 2019, οπότε και καταργήθηκε σιωπηρά από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Ποινικό Κώδικα που έφερε εσπευσμένα πριν κλείσει η Βουλή το 2019, κατά παράβαση της υποχρέωσής μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Το πρώτο ερώτημα προς αυτούς που σήμερα δηλώνουν ότι "αισθάνονται τρόμο", είναι πώς έζησαν με αυτόν τον τρόμο επί πέντε χρόνια χωρίς να πουν μία λέξη; (!) Ίσως από τον τρόμο τούς είχε κοπεί η λαλιά, πράγμα που δεν πιστεύω.

Αυτή λοιπόν η διάταξη, η οποία ισχύει με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ισπανία κλπ, επαναφέρεται αυτούσια, ως έχει υποχρέωση η χώρα μας, με τη διάταξη του άρθρου 18 του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή, με πρόσθετες εγγυήσεις προς τους διαδίκους, όπως η δυνατότητα προσφυγής των ενδιαφερομένων προς το Δικαστικό Συμβούλιο, που δεν υπήρχαν στην προϊσχύσασα επί πέντε (5) χρόνια διάταξη του 2014 και η οποία ΔΕΝ "προκαλούσε τρόμο".

Επαναλαμβάνω, μήπως και σταματήσουν κάποιοι να εκτίθενται, ότι η διάταξη αυτή που ψηφίστηκε το 2014, νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπερψηφίστηκε από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

Και προσθέτει: «Όσον αφορά διάφορους που ξιφουλκούν για τον δήθεν απαράδεκτο περιορισμό ανθρώπινων και ατομικών δικαιωμάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο στον κόσμο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο με διαδοχικές αποφάσεις του:

  • το 1997 στην υπόθεση Van Mechelen κατά Ολλανδίας,
  • το 2.000 στην υπόθεση Rowe & Davis κατά Μ. Βρετανίας,
  • το 2017 στην υπόθεση Van Wesenbeeck κατά Βελγίου,
  • το 2017 στην υπόθεση Matakovic κατά Κροατίας,
  • το 2017 στην υπόθεση Berardi κατά Σαν Μαρίνο και
  • το 2018 στην υπόθεση Paci κατά Βελγίου),
    αποφάνθηκε ότι:

Το δικαίωμα στην αποκάλυψη σχετικών αποδεικτικών στοιχείων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ. Στις ποινικές διαδικασίες μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως είναι η εθνική ασφάλεια, ανάγκη προστασίας μαρτύρων που διατρέχουν κίνδυνο αντιποίνων και γι' αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να αποκρύπτονται στοιχεία, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα τρίτων".

Ελπίζω, με την ανάγνωση των αποφάσεων αυτών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να υποχωρήσει, έστω λίγο, ο "τρόμος" των οψίμως ανησυχούντων προστατών των ανθρωπίων δικαιωμάτων, οι οποίοι εσιώπησαν επί μία πενταετία (2014-2019) όταν ίσχυε η συζητούμενη σήμερα στη Βουλή διάταξη, η οποία επαναλαμβάνω, επανέρχεται ως συμμόρφωση της χώρας μας προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με περισσότερες εγγυήσεις για τους διαδίκους, που δεν υπήρχαν στην προϊσχύσασα, όπως ακριβώς ορίζουν και οι αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ιστορική Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας «Παλαιά» στο Ηρώδειο για μία μοναδική μουσική παράσταση στις 20 Σεπτεμβρίου

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Διαφωνεί με τον Τραμπ ο Τουσκ - Η εισβολή ρωσικών drones «δεν ήταν λάθος»

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού – «Φοβάμαι για το μέλλον της μονής» – Τι είπε για την περιουσία και από ποιους ζήτησε συγγνώμη

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,2% του τζίρου των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις που τον έκαναν δημοφιλή - Τα viral debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε στους επικριτές του

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον γκουρού του AI Ντέμη Χασάμπη για τη μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για πάνω από 11 χιλιάδες προϊόντα «μαϊμού»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Βόρεια Κορέα: Θανατική ποινή και εκτέλεση για όσους παρακολουθούν και διανέμουν ταινίες και σειρές από τη Νότια Κορέα!

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία: Κοντά στους 100.000 φτάνουν οι άνω των 100 ετών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήρε νέα προθεσμία για τις «ιερές μπίζνες» ο κληρικός με τα «ροζ βίντεο»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ΑΕΚ δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή για την κατάκτηση του Conference League

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σερβιτόρος πήγε να σπάσει νέο ρεκόρ μεταφοράς μπύρας και τα έκανε… μούσκεμα – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις που τον έκαναν δημοφιλή - Τα viral debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε στους επικριτές του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες - Πότε κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και οι Δήμοι να βάζουν δικές τους

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ