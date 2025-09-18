Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ

Φως στη δολοφονία του Βρετανού Στιβεν Κουκ, 20 και πλέον χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνισή του την πρώτη νύχτα των διακοπών του στα Μάλια.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη πλέον καλεί σε δίκη, στις 21 Οκτωβρίου, έναν 38χρονο με καταγωγή από την Βρετανία ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 20χρονου Στίβεν, απομεινάρια της σορού του οποίου εντοπίστηκαν τυχαία πριν από 8 χρόνια σε πηγάδι στην περιοχή όπου χάθηκε.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 38χρονος παραπέμπεται σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου και είναι μία εξέλιξη, που αιφνιδίασε τους πάντες στην Βρετανία, τόσο από την οικογένεια του Στίβεν όσο και τους αστυνομικούς που είχαν χειριστεί τις πολυετείς έρευνες για τη λύση του μυστηρίου.

Η παραμπομπή του 38χρονου έχει στην ουσία «κεραυνοβολήσει» τον κατηγορούμενο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν καν στην Κρήτη την περίοδο της εξαφάνισης του Στίβεν, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για μεθοδευμένη καταγγελία σε βάρος του.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη δίνει ουσιαστικά ένα «φιλί ζωής» στην όλη υπόθεση καθώς βρίσκεται στα όρια παραγραφής λόγω 20ετίας και πλέν παρέχει δικονομικά το χρονικό περιθώριο περαιτέρω διερεύνησή της.

Το e-mail της πρώην συζύγου του 38χρονου

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην σύζυγος του 38χρονου με την οποία βρίσκονται σε σφοδρή αντιδικία για την επιμέλεια των παιδιών, απέστειλε e-mail στις Αρχές. Η πρώην σύζυγος του 387χρονου ισχυρίστηκε στο e-mail ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και ενώ αυτός βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, της έκανε αποκαλύψεις για διάφορα πράγματα μεταξύ των οποίων -σύμφωνα με την δική της εκτίμηση- για την υπόθεση εξαφάνισης του Στίβεν Κουκ στα Μάλια το 2005.

Όπως ανέφερε, η πρώην σύζυγος του 38χρονου της είπε ότι ο ίδιος βρισκόταν στα Μάλια το 2005 και εργαζόταν σε μπαρ κάνοντας τον «κράχτη» για την πώληση εισιτηρίων σε τουριστικό πλοιάριο. Κάποια στιγμή το 2017, ενώ ετοίμαζε δείπνο, εκείνος επέστρεψε στο σπίτι και ευρισκόμενος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, της είπε ότι υπήρξε καυγάς με ένα αγόρι, το οποίο πιστεύει ότι ήταν ο Στίβεν Κουκ αλλά δεν είναι σίγουρη αν ο καυγάς ήταν με τον ίδιο ή υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Μάλιστα όπως ανέφερε το αγόρι ήταν μεθυσμένο και δέχθηκε μία γροθιά στο πλάι του κεφαλιού και πέθανε στην αγκαλιά του. Η ίδια περιέγραψε επίσης ότι ο 38χρονος «είχε ξεσπάσει σε κλάματα, λέγοντας της ότι η σορός ήταν σε ένα πηγάδι».

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2017 μεταδόθηκε για πρώτη φορά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η είδηση της ανεύρεσης της σορού του Στίβεν Κουκ στο πηγάδι των Μαλίων. Σύμφωνα με τα όσα καταθέτει η πρώην σύζυγος την ημέρα εκείνη ο 38χρονος «απείλησε με αυτοκτονία και αξιολογήθηκε από ψυχιατρική νοσοκόμα με την αστυνομία να είναι παρούσα».

Η μάρτυρας ακόμα επικαλείται τις ιδιόχειρες σημειώσεις ενός ημερολογίου αλλά και ένα ασημένιο βραχιόλι, το οποίο έφερε στο τέλος δύο μπάλες, και το οποίο φέρεται «να ανήκε στο αγόρι των Μαλίων». Τα στοιχεία φυσικά θα ερευνηθούν και θα αξιολογηθούν από τις Αρχές. Για το μεν ημερολόγιο θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστεί δικαστικός γραφολόγος, για το δε βραχιόλι, τουλάχιστον ανεπίσημα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναγνωρίζεται από την οικογένεια του Στίβεν.

Το σκεπτικό της παραπομπής

Η εισαγγελέας που εισηγήθηκε την παραπομπή του 38χρονου σε δίκη έκρινε ότι «μπορεί η μάρτυρας να βρίσκεται σε αντιδικία με τον πρώην σύζυγο της, αυτό ωστόσο δεν την καθιστά άνευ άλλου τινός αναξιόπιστη μάρτυρα». Όπως υποστηρίζει: «συμβαίνει πρώην σύζυγοι να αποκαλύπτουν μυστικά που ο ένας είχε εμπιστευτεί στον άλλον στο παρελθόν, ούτε είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιος να προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον εαυτό και τη ζωή του, όντας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών». Η εισαγγελέας σημειώνει επίσης ότι «επέλεξε να αποκαλύψει για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024 όσα γνώριζε ήδη από το 2017. Η έγγαμη σχέση είχε λήξει ήδη από το 2019 οπότε και τον έδιωξε από το σπίτι και έκτοτε βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών».

Παράλληλα θεωρεί ακόμα «απίθανο η γυναίκα να εμπνεύστηκε και να κατασκεύασε ένα φανταστικό σενάριο εμπλοκής του πρώην συζύγου της στην παλιά υπόθεση ανθρωποκτονίας του Steven Cook που ήδη εκκρεμούσε στις ελληνικές αρχές από το 2006 και η οποία είχε τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών προκειμένου να το επικαλεστεί στην μεταξύ τους αντιδικία». Και συμπληρώνει: «Η επιμονή της να καταγγείλει όσα γνώριζε τόσο στις βρετανικές όσο και στις ελληνικές αρχές, που κατά τεκμήριο θα μπορούσαν να τα επαληθεύσουν ή να τα διαψεύσουν, υποδηλώνει αποφασιστικότητα στη λήψη της αποφάσεως της να αποκαλύψει την αλήθεια, την οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα, έκρυβε, προδήλως από φόβο μήπως ο κατηγορούμενος πραγματοποιήσει την απειλή του ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της».

Πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η υπόθεση έφθασε μέχρι το ακροατήριο με μοναδικό στοιχείο την κατάθεση, επί της ουσίας, της πρώην συζύγου. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη δίκη και στο κατά πόσο ο 38χρονος θα βρεθεί στο εδώλιο για να δικαστεί, δεδομένου ότι αρνείται τα πάντα, ακόμα και την παρουσία του στην Κρήτη. Ζητούμενο για την οικογένεια του Στίβεν είναι να βρεθούν στοιχεία ή μαρτυρίες που ίσως «φωτίσουν» περαιτέρω το ομιχλώδες σκηνικό. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή ιδιωτικού ντετέκτιβ ή και των ΜΜΕ.

