Δολοφονία καρδιολόγου στη Σητεία: Ισόβια ξανά στη «μαύρη χήρα» και τον εραστή της

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ξανά η 45χρονη «μαύρη χήρα» όπως αποφάσισε αργά χθες το βράδυ το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης για την άγρια δολοφονία του γνωστού καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στα Πιλαλήματα Σητείας.

Η δίκη της 45χρονης και του Βούλγαρου, πρώην αστυνομικού εραστή της ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τους ενόρκους να αποφασίζουν την ενοχή της 45χρονης ως ηθική αυτουργό στη δολοφονία του συζύγου της ενώ το δικαστήριο δεν της αναγνωρίστηκε και κανένα ελαφρυντικό. Μάλιστα, η 45χρονη «μαύρη χήρα» καταδικάστηκε εκ νέου σε ισόβια κάθειρξη.

Ένοχος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο κρίθηκε ο 43χρονος πρώην εραστής της και καταδικάστηκε σε επίσης σε ισόβια.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την πρόταση του εισαγγελέως της έδρας που έκανε λόγο για ενοχή και των δύο όπως διώκονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 43χρονος πρώην αστυνομικός στην απολογία του ανέλαβε για μία ακόμη φορά την ευθύνη για τη δολοφονία του καρδιολόγου.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη εκδικάστηκε εκ νέου καθώς ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου.

Η 45χρονη και ο 43χρονος είχαν και πρωτόδικα καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ωστόσο μετά από την αναίρεση που έκανε ο Άρειος Πάγος στην απόφαση του Εφετείου να κάνει δετή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινή της 45χρονης. Ως αποτέλεσμα η κατηγορούμενη έμεινε ελεύθερη υπό όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2017 όταν ο καρδιολόγος Χριστόδουλος Καλαντζάκης ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σητεία προς τον Μακρύ Γυαλό με σκοπό να μεταβεί στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή ώστε να εξετάσει τους ασθενείς του.

Όταν ο γνωστός καρδιολόγος έφτασε στην θέση Πιλαλήματα του Κουτσουρά ο 38χρονος τότε Βούλγαρος και αστυνομικός στο επάγγελμα του είχε στήσει καρτέρι. Όταν τον αντίκρισε, άνοιξε πυρ σε βάρος του καρδιολόγου και του οχήματος που οδηγούσε με κυνηγετική καραμπίνα.

Ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης βγήκε από το ΙΧ φωνάζοντας βοήθεια με τον δράστη να τον πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Η μία σφαίρα βρήκε τον γιατρό στο κεφάλι ενώ οι υπόλοιπες τρεις στην πλάτη.

Με πληροφορίες από cretapost.gr

