Σητεία: Ξεκινά εκ νέου σήμερα, από μηδενική βάση, η δίκη της χήρας για τη δολοφονία του καρδιολόγου

Για σήμερα Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, από μηδενική βάση μετά την αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, η υπόθεση της 45χρονης χήρας του 62χρονου καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη, ο οποίος είχε πέσει θύμα φονικής ενέδρας από τον 43χρονο εραστή της.

Η αναίρεση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, που επέβαλε 15 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια στην 45χρονη, ήρθε σχεδόν 13 μήνες μετά την αποφυλάκισή της, κι αφού είχε ήδη εκτίσει πέντε έτη στις φυλακές.

Μεταξύ των περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί, ήταν να μετοικήσει από τη Σητεία όπου ζούσε μέχρι πρότινος.

Η 45χρονη γυναίκα, στο διάστημα αυτό των 13 μηνών που μεσολάβησαν, είχε εγκατασταθεί με τον γιο της και την μητέρα της στην Αττική, προσπαθώντας -σύμφωνα με την ίδια- να ξαναβρεί τα βήματά της και να επουλώσει τα τραύματα στην ψυχή του παιδιού της που προκλήθηκαν από όλη αυτήν την ιστορία.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

