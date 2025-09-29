Σητεία: Καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα για τη δολοφονία του καρδιολόγου

Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου, Χριστόδουλου Καλαντζάκη, όπως και πρωτόδικα, δηλαδή για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, πρότεινε κατά την αγόρευση του ο Εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η πολύκροτη υπόθεση από μηδενική βάση μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου.

Πρωτόδικα στην 45χρονη είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης διότι είχε κριθεί ένοχη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του συζύγου της. Στο Εφετείο «έσπασε» τα ισόβια καθώς κρίθηκε ένοχη κατά πλειοψηφία για συνέργεια και της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών. Αποφυλακίστηκε υπό όρους αφ’ ότου είχε ήδη μείνει στη φυλακή για μία 5ετία, όμως ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της οικογένειας του καρδιολόγου και έτσι η χήρα δικάστηκε ξανά από μηδενική βάση.

Σήμερα, η αποκαλούμενη μαύρη χήρα της Σητείας, κάθισε και πάλι στο εδώλιο μαζί με τον πρώην εραστή της. Η ακροαματική διαδικασία κατέληξε στην πρόταση καταπέλτη του εισαγγελέα κ. Γαλήνα ο οποίος πρότεινε ενοχή και για τους δυο όπως ακριβώς κατηγορούνται. Για ανθρωποκτονία με δόλο ο πρώην αστυνομικός και συνέργεια σε ανθρωποκτονία η 45χρονη. Η διάσκεψη του δικαστηρίου που θα κρίνει την επιστροφή της στη φυλακή ή όχι, ξεκίνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Η οικογένεια του άτυχου καρδιολόγου εδώ και 8 ολόκληρα χρόνια ζει στο πένθος και την αγωνία και πλέον περιμένει καρτερικά τη δικαίωση της μνήμης του δικού τους ανθρώπου μέσα από την απόφαση του δικαστηρίου.

Τι είπε στην απολογία της η «μαύρη χήρα» της Σητείας

Στην απολογία της η 45χρονη αναφέρθηκε με κλάματα στο γιο της, ζητώντας από ενόρκους και δικαστές να μην του στερήσουν τη μητέρα του. «Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι προσπαθούσα να είμαι καλή μητέρα… Ο γιός μου έχει ηρεμίσει που είμαι πια κοντά του. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι και να μας χωρίσουν. Δεν μπορεί το παιδί μου να μείνει χωρίς μητέρα πάλι», ανέφερε μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αγωνία της για τον γιο της.

Όσα είπε για το σύζυγο της, ότι δηλαδή από ένα σημείο και μετά την απειλούσε για να μην τον εγκαταλείψει, προκάλεσαν την αντίδραση της αδελφής του Χριστόδουλου Καλατζάκη. «Είμαι απογοητευμένη, τρελαμένη με αυτά που ακούγονται μέσα στο δικαστήριο. Έβγαλαν τον αδελφό μου και μαφιόζο. Τους απειλούσε. Θα τους σκότωνε λέει αυτός», ανέφερε η αδελφή του θύματος φανερά πικραμένη.

Τι είπε στην απολογία του ο Βούλγαρος πρώην αστυνομικός

Ο Βούλγαρος πρώην αστυνομικός που εκτέλεσε σε καρτέρι θανάτου τον άτυχο καρδιολόγο στην απολογία του περιέγραψε τα γεγονότα παρέχοντας για μια ακόμη φορά κάλυψη στην 45χρονη, η οποία όπως είπε, δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία.

Η δίκη έγινε από την αρχή καθώς η αποφυλάκιση της 45χρονης σήμερα χήρας του καρδιολόγου, μετά από μόλις 5 χρόνια στη φυλακή, είχε προκαλέσει την παρέμβαση του Αρείου Πάγου ο οποίος επανάφερε την υπόθεση στο αρχικό της πλαίσιο. Καθώς ακυρώθηκε η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Ηρακλείου η οποία αναγνώριζε ελαφρυντικά στη 45χρονη επιτρέποντας της με βάση τα μεροκάματα που έκανε στη φυλακή και την ρύθμιση για τα 3/5 της ποινής να κυκλοφορεί ελεύθερη.

Η 45χρονη που είχε κατηγορηθεί για την εμπλοκή της στο φονικό πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια όπως και ο εραστής της. Ωστόσο το Νοέμβριο του 2023 με ελαφρυντικά που της αναγνωρίστηκαν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών με συνέπεια να αποφυλακιστεί τον Ιανουάριο του 2024 έχοντας εκτίσει 5 έτη.

Με πληροφορίες από neakriti.gr, cretalive.gr

