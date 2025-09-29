Σητεία: Καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα για τη δολοφονία του καρδιολόγου

Η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας Καλατζάκη επανήλθε στο δικαστικό προσκήνιο μετά την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκιση της 45χρονης «μαύρης χήρας»

Newsbomb

Σητεία: Καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα για τη δολοφονία του καρδιολόγου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου, Χριστόδουλου Καλαντζάκη, όπως και πρωτόδικα, δηλαδή για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, πρότεινε κατά την αγόρευση του ο Εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η πολύκροτη υπόθεση από μηδενική βάση μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου.

Πρωτόδικα στην 45χρονη είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης διότι είχε κριθεί ένοχη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του συζύγου της. Στο Εφετείο «έσπασε» τα ισόβια καθώς κρίθηκε ένοχη κατά πλειοψηφία για συνέργεια και της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών. Αποφυλακίστηκε υπό όρους αφ’ ότου είχε ήδη μείνει στη φυλακή για μία 5ετία, όμως ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της οικογένειας του καρδιολόγου και έτσι η χήρα δικάστηκε ξανά από μηδενική βάση.

Σήμερα, η αποκαλούμενη μαύρη χήρα της Σητείας, κάθισε και πάλι στο εδώλιο μαζί με τον πρώην εραστή της. Η ακροαματική διαδικασία κατέληξε στην πρόταση καταπέλτη του εισαγγελέα κ. Γαλήνα ο οποίος πρότεινε ενοχή και για τους δυο όπως ακριβώς κατηγορούνται. Για ανθρωποκτονία με δόλο ο πρώην αστυνομικός και συνέργεια σε ανθρωποκτονία η 45χρονη. Η διάσκεψη του δικαστηρίου που θα κρίνει την επιστροφή της στη φυλακή ή όχι, ξεκίνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Η οικογένεια του άτυχου καρδιολόγου εδώ και 8 ολόκληρα χρόνια ζει στο πένθος και την αγωνία και πλέον περιμένει καρτερικά τη δικαίωση της μνήμης του δικού τους ανθρώπου μέσα από την απόφαση του δικαστηρίου.

Τι είπε στην απολογία της η «μαύρη χήρα» της Σητείας

Στην απολογία της η 45χρονη αναφέρθηκε με κλάματα στο γιο της, ζητώντας από ενόρκους και δικαστές να μην του στερήσουν τη μητέρα του. «Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι προσπαθούσα να είμαι καλή μητέρα… Ο γιός μου έχει ηρεμίσει που είμαι πια κοντά του. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι και να μας χωρίσουν. Δεν μπορεί το παιδί μου να μείνει χωρίς μητέρα πάλι», ανέφερε μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αγωνία της για τον γιο της.

Όσα είπε για το σύζυγο της, ότι δηλαδή από ένα σημείο και μετά την απειλούσε για να μην τον εγκαταλείψει, προκάλεσαν την αντίδραση της αδελφής του Χριστόδουλου Καλατζάκη. «Είμαι απογοητευμένη, τρελαμένη με αυτά που ακούγονται μέσα στο δικαστήριο. Έβγαλαν τον αδελφό μου και μαφιόζο. Τους απειλούσε. Θα τους σκότωνε λέει αυτός», ανέφερε η αδελφή του θύματος φανερά πικραμένη.

Τι είπε στην απολογία του ο Βούλγαρος πρώην αστυνομικός

Ο Βούλγαρος πρώην αστυνομικός που εκτέλεσε σε καρτέρι θανάτου τον άτυχο καρδιολόγο στην απολογία του περιέγραψε τα γεγονότα παρέχοντας για μια ακόμη φορά κάλυψη στην 45χρονη, η οποία όπως είπε, δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία.

Η δίκη έγινε από την αρχή καθώς η αποφυλάκιση της 45χρονης σήμερα χήρας του καρδιολόγου, μετά από μόλις 5 χρόνια στη φυλακή, είχε προκαλέσει την παρέμβαση του Αρείου Πάγου ο οποίος επανάφερε την υπόθεση στο αρχικό της πλαίσιο. Καθώς ακυρώθηκε η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Ηρακλείου η οποία αναγνώριζε ελαφρυντικά στη 45χρονη επιτρέποντας της με βάση τα μεροκάματα που έκανε στη φυλακή και την ρύθμιση για τα 3/5 της ποινής να κυκλοφορεί ελεύθερη.

Η 45χρονη που είχε κατηγορηθεί για την εμπλοκή της στο φονικό πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια όπως και ο εραστής της. Ωστόσο το Νοέμβριο του 2023 με ελαφρυντικά που της αναγνωρίστηκαν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών με συνέπεια να αποφυλακιστεί τον Ιανουάριο του 2024 έχοντας εκτίσει 5 έτη.

Με πληροφορίες από neakriti.gr, cretalive.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο στην Πλατεία Ομήρου - 75χρονος παρασύρθηκε από όχημα

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 69 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μπορεί να έχει ρόλο στο μέλλον της Γάζας χωρίς να «μεταμορφωθεί ριζικά»

22:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σητεία: Καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα για τη δολοφονία του καρδιολόγου – Ενοχή για τη «μαύρη χήρα» και τον πρώην εραστή της

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε οχήματα φιλάθλων άλλης ομάδας

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αποτυχημένη απόπειρα κλοπής χρηματοκιβωτίου με κλαρκ- Τους έπεσε στην αυλή

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

22:20LIFESTYLE

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι GMs της Euroleague ψήφισαν: Καλύτερη μεταγραφή ο Σορτς, δύο στους τρεις θέλουν τον Ναν

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Συμφώνησαν Τραμπ και Νετανιάχου για ειρήνη στη Γάζα - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Σύντομα ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Τραμπ»

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Βροχές σε Αττική, Μακεδονία και Εύβοια – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη ΓΑΔΑ: Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καταδικάστηκε 23χρονος για απειλή με μαχαίρι

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απάντησε στις επικρίσεις για το «πόθεν έσχες» ως ευρωβουλευτής - Πόσα δήλωσε τελικά

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στο Βαμβακόπουλο – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισραήλ: «H UEFA ενημέρωσε την ομοσπονδία πως δεν υπάρχει θέμα αποβολής των ισραηλινών ομάδων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος:Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρός

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Συμφώνησαν Τραμπ και Νετανιάχου για ειρήνη στη Γάζα - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε οχήματα φιλάθλων άλλης ομάδας

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν θα το έκανε ούτε κοριτσάκι που φοράει φούστα»

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. - Όλα τα ερωτήματα

22:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σητεία: Καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα για τη δολοφονία του καρδιολόγου – Ενοχή για τη «μαύρη χήρα» και τον πρώην εραστή της

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Βροχές σε Αττική, Μακεδονία και Εύβοια – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

17:56ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Ξεκίνησε η συνάντηση του με τον Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ